Wilton High School graduated 333 members of the Class of 2023 on Saturday, June 17. They are:
Amelia Elena Abud
Andrew Bulkeley Acosta-Rua
Timothy Jonathan Alber
Abigail Adalyn Alberino
Molly Grace Alger
Reilly Patrick Alger
Caitlin Ann Allen
Jada Logan Alvarez
Olivia Anderson
Kathleen Louise Angerame
Ella Grace Arghirescu
Rebecca Arnowitz
Annika Mai Sjogren Aronson
Nicole Arrua
Samira Ayoub
Arnav J Balaji
Lauren Bazewicz
Lucy Elizabeth Beach
Cameron Joseph Bear
Jemma Dunlap Pearl Bear
Harry Anthony Becraft
Bryn Remy Belloli
Dylan Kenneth Bernheim
Ryan Weikang Bi
Justine Elizabeth Biersack
Evan Michael Blankenship
Sofia Amelie Blessing
Garret Thomas Bouvier
Aidan Henry Bowers
Kathryn I. Brandt
Morgan Buchanan
Kaelin McKinnon Burke
Larsen Eva Burke
Tristan James Burke
Thomas Burkhart
Emma Elizabeth Burton
Michael Franey Byrnes
Reina C Calafell
John Wade Cannavino III
Ashley Wheelock Capelle
Timothy James Carbonaro
Caleb Joseph Carbone
Jackson Dale Carbonier
Juliette Grace Casher
Charlotte Cole Casiraghi
Dennis Castaneda Folgar
Mia D. Cawley
Brandon Noel Charles
Nora Choukri
Ella Veronica Christ
Hoven Clarence
Julia Rose Clark
Alexandra A. Colavecchio
Michael L. Colavecchio
Liam Collins
Grace Elizabeth Condon
Fiona Carol Conway
Ryan M. Cooper
Jane Corper
Amelia Helena Corrigan
Lucy Ann Corry
Katherine McAuliffe Costanzo
Natalie Anne Cronin
Aidan Cruickshank
Lajos George Cséry
Angel Naevah Daniels
Elizabeth DeFeo
Ella Rose DeLuca
Alexander Francis Dempster
Isabella Nicole DeStefano
Olivia Rose DiCostanzo
Isabel Lynn DiNanno
Natasha Dinshaw
Samantha Hayden Dorne
Nathan Downs
James Robert Doyle
William Drew
Declan Michael Duff
Jackson Harris Duncan
Vrishak Duriseti
Aidan P. Durkee
Owen Dyer
Allison Grace Eidt
Mia Tilda Elias
Christian Engel
Jake Wallace Enman
Ava Marie Erickson
Erin Marie Cecilia Famous
Madison Feldman
Morgan Grace Felipe
Taylor Larain Felipe
Matthew Alexander Ferencz
Jane Fine
Hannah K. Fitzgerald
Amelia Fleming
Eli Samuel Foodman
Isabella Furman
Carter Burckly Galante
Connie Gao
Caitlyn Elizabeth Garcia
Lorcan Pablo O’Dwyer Garcia
Skye Lin Gardner
Oluwaseyi Garritano
Ava Geller
Erin Rosemary Getty
Marius Stefan Gheorghe
Kaitlyn M. Gilchrist
Anthony Jerard Goncalves
Tyler Vincent Goncalves
Kiana Gow
James Carter Grace
Zoe Leah Greenberg
Clarissa Elizabeth Greis
Aaron Ming Griffin
Tess Gunning
Angel Gupta
Avni Gupta
George Caspari Hahn
Colton Hammett Hall
Virginia Ruth Hastings
Whitney Farrell Hess
Mary Agnes Highland
Isabel Louise Howell
Jane Margaret Hulse
Emma Incao
Tess Harper Innes
Anya Iyer
Michael Jankowski
Isabella Grace Jasinski
Vihan Jayawardhane
Charles Russell Johnson
Natalie Reese Johnson
Anna Priscilla Joy
Marlene Katherine Jung
Samuel Kahn
Gayathri Kaimal
James Robert Kane
Ryan Kansy
Shayla Kapoor
Elizabeth Rose Kendra
James Patrick Killeen
Hayden Klyver
Lukas Koutsoukos
Zachary T Krawitz
Alexander James Kurtz
Jocelyn Kwait
Lucia La Orden Oro
Robert James LaBant
Ray Wai Keung Lai
Elizabeth Ann Lamond
Miya Kari Lasher
Madison Ann Lawton
Morgan Casey LeBlanc
Cecelia Clare Lee
Aaron Robert Leinberger
Sean Pierson Lengyel
Sydney Jie Lillis
Darien Grace Lilly
Tiffany Ling
Spencer Blake Liston
Madison Anne Locher
Marianna Carole Lombardi
Colby Ross Loughran
Gavin Lowne
Emma Mary Lusignan
Alexandra Jane Lyon
Jake Ryan MacIntyre
Geir William Magnusson
Advait Maheshwari
Lucas Mangum
Olivia Rose Mannino
Samantha Acerra Markey
Timothy Michael Martin
Joyce Hanna Massad
Henry Mazzarulli
Gabrielle Mazzella
Reina J. McDermott
Sean Scott McDonald
Evan McDonnell
Erin Elizabeth McGovern
Luke Connor McKay
Jack Graham McKelvy
Patrick Holden McKenna
Thomas Francis McKiernan
Christian Michael McLaughlin
Charles Josue McNeill
Andrea Melendez
Samuel Meyer
Jack Brooks Michael
Samantha Ruth Mims
Jefferson Woolf Mitchell, V
Kelly S Morello
Madeline Mosquera
Connor William Murphy
Rachna Surabhi Narayanan
Akhilesh Reddy Nareddy
Nikolai Naydenov
Charlotte Mireille Nichols
Eleanor Gloria Noonan
Emma Oliveri
Caitlin Elizabeth Ongley
Stephen G Padilla
Sandra Sofia Paredes
Jamie Nicole Parrotta
Ava Laura Partenza
Emerson Beth Pattillo
Ethan JC Paul
Liam Aleksander Pearsall
Sawyer Grace Pendergast
Samuel J. Perry
Jemma Peterkin
Leah Jane Petrie
Isabella Brynna Piazza
Mark Patrick Pirro
Heather Jessica Plowright
Emma Lauren Porricelli
Lauren Grace Porter
Amanda Prather
Henry Albert Purcell
Macklin James Quigg
Colin Brian Rafferty
Alyssa Cooper Rappaport
Madison Ashley Ratcliffe
Caleb David Rath
Charles Thomas Rath
Adithya Rathni
Joy Ren
Alexander Johnston Reyes
Hannah Madison Rhodes
Peyton Skye Ricco
James Patrick Ring
Martina Justine Roberge
Jill Elizabeth Roberts
Benjamin Eric Robin
Thomas Scott Robins
Cindy Rodriguez Jimenez
Owen Christopher Rosen
Jeanette Louise Rosenthal
Aimee Rovere
Henry C. Rowley
George Rushevich
Carly Russell
Georgia Lynn Russnok
Nola Sweeney Ryder
Alyssa Nicole Sackowitz
Avery Blade Samai
Norah Lily Saumier
Ella Rose Savage
Mary Elise Scally
Stephen M. Scavetta
Emmy Schlesinger
Natalie Schlesinger
Isabella Leone Schmitt
Kendall Ann Scholz
Melaney Schroder
George A Schwartz
Maxim Scolnik
Jaden Seiffer
Chloe Frances Sell
Riya Dharmesh Shah
Lyra Sia Sharma
Sebastien McQuinn Shaw
Anne Sherman
Phillip Shim
Gustavs Maris Silins
Samantha Magan Slough
Connor James Smith
Katherine Mackin Smith
Molly Claire Snow
Jenna Renée Soltis
John Anders Somma
William Thomas Soojian
Daniel Sosa
Dmitry Ulysses Nauraine Squitieri
Amira Charlotte Srivastava
Leila J. Stacy
Alexa Marie-Noelle Steckel
Christian Joseph Stella
Donna Angelina Stepnowsky
Benjamin Hugh Steward
Harish Subramanian
Sloane Rose Sullivan
William Sullivan
Connor Michael Sweeney
David James Sylvester
Wilson Bender Tansill
Napat Tason
Sarah Grace Taylor
Rachel Leela Thomas
Sean Thomas
Logan Cooper Thompson
Kylie Topalian
Caiden Sky Torres
Luke Douglas Totten
Andre Tovar
Spencer Charles Trooien
Colin Robert Tsai
Griffin Wells Turner
Catherine Ursitti
Julianne Ursitti
Rishi Sai Vaddiraju
Sam L. Valente
Ally Elizabeth van Heyst
Keerthi Vijay
Kathryn Vollmer
Jennifer von Bartheld
Reagan Elizabeth VonLoeser
Cindy Erica Wagner
Nicholas Christopher Walden
Edlie Waldman
Michael Shannehan Wall
Thomas Charles Walsh
Alexander Jeffrey Wang
Samik Wangneo
Raegan Hope Wauthier
Victor Adam Wawrzacz
Rebecca F. Wax
Graham Stanton Wayland
Brian Andrew Weiss
Thomas Francis Welch
Matthew Toren Whitman
Lily Elizabeth Wickersham
Andre Xavier Wiest
Felix Wimsatt
Robert Edward Wyatt
Jordyn Elizabeth Yee
Jonathan George Yerrall
Luke Mace Yerrall
Caroline Yoon
Zack Lejia Yuschuk
Alan Zhao
Joshua Zheng
Martin Zonnenberg
Wilton High School has also released the post-graduate destinations for members of the Class of 2023:
University of Alabama (1)
American University (3)
Amherst College (1)
Baylor University (1)
Belmont College (1)
Bennington College (1)
Bloomsburg University (1)
Boston College (2)
Bournemouth College ( 1)
Bowdoin College ( 2)
University of British Columbia (1)
Bryant University (3)
Bucknell University (3)
Butler University (1)
University of California, Berkeley (2)
UCLA ( 1)
Carnegie Mellon (1)
Case Western Reserve University (3)
Central Connecticut State University (1)
University of Chicago (2)
Clemson University (7)
University of Colorado, Boulder (5)
University of Colorado, Colorado Springs (1)
Colorado State University ( 1)
College of Charleston (4)
Connecticut College (3)
University of Connecticut (19)
Cornell University ( 1)
Creighton University (1)
Dartmouth College (2)
University of Dayton (1)
Dean College (1)
University of Delaware (4)
Denison College (1)
Duke University (1)
Drexel University (1)
Eastman School of Music (1)
University of Edinburgh (1)
Elon University (3)
Emerson College (1)
Endicott College (1)
Fairfield University (1)
University of Florida (2)
Florida State University (1)
Fordham University (1)
Franklin and Marshall College (3)
Gettysburg College (1)
Georgetown University (2)
Hamilton College (2)
University of Hartford (1)
Harvard University (1)
High Point University (3)
Hobart and William Smith College (1)
Hofstra University (1)
College of Holy Cross (1)
Imperial College of London(1)
University of Indiana, Bloomington (8)
Ithaca College (4)
James Madison University (2)
St. Joseph’s College (1)
University of Kansas (1)
University of Kentucky (1)
Kenyon College (1)
Lafayette College (2)
Lehigh University (6)
Loyola Maryland University (4)
Lynn University (2)
Marist College (2)
University of Maryland, College Park (4)
University of Massachusetts, Boston (2)
University of Massachusetts, Amherst (4)
Merrimack College (1)
Miami University, Oxford (2)
University of Miami (1)
University of Michigan (5)
University of Missouri (1)
Montana State University (1)
Muhlenberg University (2)
New England College (1)
University of New Hampshire (1)
New York University (3)
University of North Carolina, Chapel Hill (1)
University of North Carolina, Wilmington (1)
Northeastern University (7)
Ohio State University (6)
Oxford University (1)
Pace University (1)
Penn State University (3)
Plymouth State University (1)
Providence College (4)
Purdue University (4)
Quinnipiac University (2)
Rensselaer Polytech University (2)
Rhodes College (1) University of Rhode Island (4)
Rice University (1)
University of Richmond (3)
Ringling College of Art (1)
Rochester Institute of Technology (1)
University of Rochester (1)
Roger William University (2)
Rollins College (1)
Sacred Heart University (5)
St. Joseph’s University (1)
Saint Lawrence University (1)
Salve Regina University (1)
San Diego State University (1)
Santa Clara University (1)
University of Scranton (1)
University of South Florida (1)
Southern Ct. State University (1)
Southern Methodist University (1)
University of South Carolina, Columbia (3)
Springfield College (1)
SUNY Cortland (1)
SUNY Purchase (1)
Susquehanna University (1)
Syracuse University (7)
University of Tampa (2)
Temple University (1)
University of Tennessee, Knoxville (1)
University of Texas, Austin (1)
Texas Christian University (2)
Towson University (1)
Trinity College (1)
U.S. Military Academy at West Point (2)
Union College (3)
University of Vermont (1)
Villanova University (3)
Virginia Tech University (4)
University of Virginia (2)
Wake Forest University (1)
University of Washington, Seattle (1)
West Virginia University (2)
Wheaton College (1)
Williams College (1)
William and Mary (1)
University of Wisconsin (1)
Xavier University (2)
Yale University (1)
Norwalk Community College(4)
Naugatuck Community College (1)
Housatonic Community College (1)
Tallahassee Community College (1)
Lincoln Technical Institute (1)