Wilton High School graduated 333 members of the Class of 2023 on Saturday, June 17. They are:

Amelia Elena Abud

Andrew Bulkeley Acosta-Rua

Timothy Jonathan Alber

Abigail Adalyn Alberino

Molly Grace Alger

Reilly Patrick Alger

Caitlin Ann Allen

Jada Logan Alvarez

Olivia Anderson

Kathleen Louise Angerame

Ella Grace Arghirescu

Rebecca Arnowitz

Annika Mai Sjogren Aronson

Nicole Arrua

Samira Ayoub

Arnav J Balaji

Lauren Bazewicz

Lucy Elizabeth Beach

Cameron Joseph Bear

Jemma Dunlap Pearl Bear

Harry Anthony Becraft

Bryn Remy Belloli

Dylan Kenneth Bernheim

Ryan Weikang Bi

Justine Elizabeth Biersack

Evan Michael Blankenship

Sofia Amelie Blessing

Garret Thomas Bouvier

Aidan Henry Bowers

Kathryn I. Brandt

Morgan Buchanan

Kaelin McKinnon Burke

Larsen Eva Burke

Tristan James Burke

Thomas Burkhart

Emma Elizabeth Burton

Michael Franey Byrnes

Reina C Calafell

John Wade Cannavino III

Ashley Wheelock Capelle

Timothy James Carbonaro

Caleb Joseph Carbone

Jackson Dale Carbonier

Juliette Grace Casher

Charlotte Cole Casiraghi

Dennis Castaneda Folgar

Mia D. Cawley

Brandon Noel Charles

Nora Choukri

Ella Veronica Christ

Hoven Clarence

Julia Rose Clark

Alexandra A. Colavecchio

Michael L. Colavecchio

Liam Collins

Grace Elizabeth Condon

Fiona Carol Conway

Ryan M. Cooper

Jane Corper

Amelia Helena Corrigan

Lucy Ann Corry

Katherine McAuliffe Costanzo

Natalie Anne Cronin

Aidan Cruickshank

Lajos George Cséry

Angel Naevah Daniels

Elizabeth DeFeo

Ella Rose DeLuca

Alexander Francis Dempster

Isabella Nicole DeStefano

Olivia Rose DiCostanzo

Isabel Lynn DiNanno

Natasha Dinshaw

Samantha Hayden Dorne

Nathan Downs

James Robert Doyle

William Drew

Declan Michael Duff

Jackson Harris Duncan

Vrishak Duriseti

Aidan P. Durkee

Owen Dyer

Allison Grace Eidt

Mia Tilda Elias

Christian Engel

Jake Wallace Enman

Ava Marie Erickson

Erin Marie Cecilia Famous

Madison Feldman

Morgan Grace Felipe

Taylor Larain Felipe

Matthew Alexander Ferencz

Jane Fine

Hannah K. Fitzgerald

Amelia Fleming

Eli Samuel Foodman

Isabella Furman

Carter Burckly Galante

Connie Gao

Caitlyn Elizabeth Garcia

Lorcan Pablo O’Dwyer Garcia

Skye Lin Gardner

Oluwaseyi Garritano

Ava Geller

Erin Rosemary Getty

Marius Stefan Gheorghe

Kaitlyn M. Gilchrist

Anthony Jerard Goncalves

Tyler Vincent Goncalves

Kiana Gow

James Carter Grace

Zoe Leah Greenberg

Clarissa Elizabeth Greis

Aaron Ming Griffin

Tess Gunning

Angel Gupta

Avni Gupta

George Caspari Hahn

Colton Hammett Hall

Virginia Ruth Hastings

Whitney Farrell Hess

Mary Agnes Highland

Isabel Louise Howell

Jane Margaret Hulse

Emma Incao

Tess Harper Innes

Anya Iyer

Michael Jankowski

Isabella Grace Jasinski

Vihan Jayawardhane

Charles Russell Johnson

Natalie Reese Johnson

Anna Priscilla Joy

Marlene Katherine Jung

Samuel Kahn

Gayathri Kaimal

James Robert Kane

Ryan Kansy

Shayla Kapoor

Elizabeth Rose Kendra

James Patrick Killeen

Hayden Klyver

Lukas Koutsoukos

Zachary T Krawitz

Alexander James Kurtz

Jocelyn Kwait

Lucia La Orden Oro

Robert James LaBant

Ray Wai Keung Lai

Elizabeth Ann Lamond

Miya Kari Lasher

Madison Ann Lawton

Morgan Casey LeBlanc

Cecelia Clare Lee

Aaron Robert Leinberger

Sean Pierson Lengyel

Sydney Jie Lillis

Darien Grace Lilly

Tiffany Ling

Spencer Blake Liston

Madison Anne Locher

Marianna Carole Lombardi

Colby Ross Loughran

Gavin Lowne

Emma Mary Lusignan

Alexandra Jane Lyon

Jake Ryan MacIntyre

Geir William Magnusson

Advait Maheshwari

Lucas Mangum

Olivia Rose Mannino

Samantha Acerra Markey

Timothy Michael Martin

Joyce Hanna Massad

Henry Mazzarulli

Gabrielle Mazzella

Reina J. McDermott

Sean Scott McDonald

Evan McDonnell

Erin Elizabeth McGovern

Luke Connor McKay

Jack Graham McKelvy

Patrick Holden McKenna

Thomas Francis McKiernan

Christian Michael McLaughlin

Charles Josue McNeill

Andrea Melendez

Samuel Meyer

Jack Brooks Michael

Samantha Ruth Mims

Jefferson Woolf Mitchell, V

Kelly S Morello

Madeline Mosquera

Connor William Murphy

Rachna Surabhi Narayanan

Akhilesh Reddy Nareddy

Nikolai Naydenov

Charlotte Mireille Nichols

Eleanor Gloria Noonan

Emma Oliveri

Caitlin Elizabeth Ongley

Stephen G Padilla

Sandra Sofia Paredes

Jamie Nicole Parrotta

Ava Laura Partenza

Emerson Beth Pattillo

Ethan JC Paul

Liam Aleksander Pearsall

Sawyer Grace Pendergast

Samuel J. Perry

Jemma Peterkin

Leah Jane Petrie

Isabella Brynna Piazza

Mark Patrick Pirro

Heather Jessica Plowright

Emma Lauren Porricelli

Lauren Grace Porter

Amanda Prather

Henry Albert Purcell

Macklin James Quigg

Colin Brian Rafferty

Alyssa Cooper Rappaport

Madison Ashley Ratcliffe

Caleb David Rath

Charles Thomas Rath

Adithya Rathni

Joy Ren

Alexander Johnston Reyes

Hannah Madison Rhodes

Peyton Skye Ricco

James Patrick Ring

Martina Justine Roberge

Jill Elizabeth Roberts

Benjamin Eric Robin

Thomas Scott Robins

Cindy Rodriguez Jimenez

Owen Christopher Rosen

Jeanette Louise Rosenthal

Aimee Rovere

Henry C. Rowley

George Rushevich

Carly Russell

Georgia Lynn Russnok

Nola Sweeney Ryder

Alyssa Nicole Sackowitz

Avery Blade Samai

Norah Lily Saumier

Ella Rose Savage

Mary Elise Scally

Stephen M. Scavetta

Emmy Schlesinger

Natalie Schlesinger

Isabella Leone Schmitt

Kendall Ann Scholz

Melaney Schroder

George A Schwartz

Maxim Scolnik

Jaden Seiffer

Chloe Frances Sell

Riya Dharmesh Shah

Lyra Sia Sharma

Sebastien McQuinn Shaw

Anne Sherman

Phillip Shim

Gustavs Maris Silins

Samantha Magan Slough

Connor James Smith

Katherine Mackin Smith

Molly Claire Snow

Jenna Renée Soltis

John Anders Somma

William Thomas Soojian

Daniel Sosa

Dmitry Ulysses Nauraine Squitieri

Amira Charlotte Srivastava

Leila J. Stacy

Alexa Marie-Noelle Steckel

Christian Joseph Stella

Donna Angelina Stepnowsky

Benjamin Hugh Steward

Harish Subramanian

Sloane Rose Sullivan

William Sullivan

Connor Michael Sweeney

David James Sylvester

Wilson Bender Tansill

Napat Tason

Sarah Grace Taylor

Rachel Leela Thomas

Sean Thomas

Logan Cooper Thompson

Kylie Topalian

Caiden Sky Torres

Luke Douglas Totten

Andre Tovar

Spencer Charles Trooien

Colin Robert Tsai

Griffin Wells Turner

Catherine Ursitti

Julianne Ursitti

Rishi Sai Vaddiraju

Sam L. Valente

Ally Elizabeth van Heyst

Keerthi Vijay

Kathryn Vollmer

Jennifer von Bartheld

Reagan Elizabeth VonLoeser

Cindy Erica Wagner

Nicholas Christopher Walden

Edlie Waldman

Michael Shannehan Wall

Thomas Charles Walsh

Alexander Jeffrey Wang

Samik Wangneo

Raegan Hope Wauthier

Victor Adam Wawrzacz

Rebecca F. Wax

Graham Stanton Wayland

Brian Andrew Weiss

Thomas Francis Welch

Matthew Toren Whitman

Lily Elizabeth Wickersham

Andre Xavier Wiest

Felix Wimsatt

Robert Edward Wyatt

Jordyn Elizabeth Yee

Jonathan George Yerrall

Luke Mace Yerrall

Caroline Yoon

Zack Lejia Yuschuk

Alan Zhao

Joshua Zheng

Martin Zonnenberg

Wilton High School has also released the post-graduate destinations for members of the Class of 2023:

University of Alabama (1)

American University (3)

Amherst College (1)

Baylor University (1)

Belmont College (1)

Bennington College (1)

Bloomsburg University (1)

Boston College (2)

Bournemouth College ( 1)

Bowdoin College ( 2)

University of British Columbia (1)

Bryant University (3)

Bucknell University (3)

Butler University (1)

University of California, Berkeley (2)

UCLA ( 1)

Carnegie Mellon (1)

Case Western Reserve University (3)

Central Connecticut State University (1)

University of Chicago (2)

Clemson University (7)

University of Colorado, Boulder (5)

University of Colorado, Colorado Springs (1)

Colorado State University ( 1)

College of Charleston (4)

Connecticut College (3)

University of Connecticut (19)

Cornell University ( 1)

Creighton University (1)

Dartmouth College (2)

University of Dayton (1)

Dean College (1)

University of Delaware (4)

Denison College (1)

Duke University (1)

Drexel University (1)

Eastman School of Music (1)

University of Edinburgh (1)

Elon University (3)

Emerson College (1)

Endicott College (1)

Fairfield University (1)

University of Florida (2)

Florida State University (1)

Fordham University (1)

Franklin and Marshall College (3)

Gettysburg College (1)

Georgetown University (2)

Hamilton College (2)

University of Hartford (1)

Harvard University (1)

High Point University (3)

Hobart and William Smith College (1)

Hofstra University (1)

College of Holy Cross (1)

Imperial College of London(1)

University of Indiana, Bloomington (8)

Ithaca College (4)

James Madison University (2)

St. Joseph’s College (1)

University of Kansas (1)

University of Kentucky (1)

Kenyon College (1)

Lafayette College (2)

Lehigh University (6)

Loyola Maryland University (4)

Lynn University (2)

Marist College (2)

University of Maryland, College Park (4)

University of Massachusetts, Boston (2)

University of Massachusetts, Amherst (4)

Merrimack College (1)

Miami University, Oxford (2)

University of Miami (1)

University of Michigan (5)

University of Missouri (1)

Montana State University (1)

Muhlenberg University (2)

New England College (1)

University of New Hampshire (1)

New York University (3)

University of North Carolina, Chapel Hill (1)

University of North Carolina, Wilmington (1)

Northeastern University (7)

Ohio State University (6)

Oxford University (1)

Pace University (1)

Penn State University (3)

Plymouth State University (1)

Providence College (4)

Purdue University (4)

Quinnipiac University (2)

Rensselaer Polytech University (2)

Rhodes College (1) University of Rhode Island (4)

Rice University (1)

University of Richmond (3)

Ringling College of Art (1)

Rochester Institute of Technology (1)

University of Rochester (1)

Roger William University (2)

Rollins College (1)

Sacred Heart University (5)

St. Joseph’s University (1)

Saint Lawrence University (1)

Salve Regina University (1)

San Diego State University (1)

Santa Clara University (1)

University of Scranton (1)

University of South Florida (1)

Southern Ct. State University (1)

Southern Methodist University (1)

University of South Carolina, Columbia (3)

Springfield College (1)

SUNY Cortland (1)

SUNY Purchase (1)

Susquehanna University (1)

Syracuse University (7)

University of Tampa (2)

Temple University (1)

University of Tennessee, Knoxville (1)

University of Texas, Austin (1)

Texas Christian University (2)

Towson University (1)

Trinity College (1)

U.S. Military Academy at West Point (2)

Union College (3)

University of Vermont (1)

Villanova University (3)

Virginia Tech University (4)

University of Virginia (2)

Wake Forest University (1)

University of Washington, Seattle (1)

West Virginia University (2)

Wheaton College (1)

Williams College (1)

William and Mary (1)

University of Wisconsin (1)

Xavier University (2)

Yale University (1)

Norwalk Community College(4)

Naugatuck Community College (1)

Housatonic Community College (1)

Tallahassee Community College (1)

Lincoln Technical Institute (1)